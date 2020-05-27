Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 13:09 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области в полицию обратились родители семилетней девочки, заявив о том, что дочь пропала, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе проверки выяснилось, что отце и мать уехали в больницу, а младшую дочь оставили под присмотром двух старших детей. Вернувшись домой, они узнали, что девочка потерялась.

На поиски ребенка выдвинулись полиция, местные жители. Ребенка нашли живым и невредимым. Оказалось, что девочка обиделась на старших брата и сестру и спряталась в овраге. Но когда захотела выйти, то заблудилась в зарослях.