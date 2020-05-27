Элиста, , 13:05 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калмыкии за последние сутки. Об этом 27 мая в прямом эфире в социальных сетях сообщил глава республиканского минздрава Юрий Кикенов.

Всего на территории республики выявлено 973 случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 418 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки

293 человека на данный момент находятся в инфекционных госпиталях республики. Десять пациентов остаются в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев в регионе прежнее — 13.