Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области уточнили число носителей коронавирусной инфекции, которым потребовалась госпитализация, передаёт ИА REGNUM 27 мая.

Так, по данным регионального оперштаба, в настоящее время в моногоспиталях получают лечение 486 человек, получившие положительный результат теста на SARS-CoV-2, из них 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд загружен на 18,2%.

Также отмечается, что донские медики взяли под наблюдение 8 тыс. 636 человек, большинство из которых находятся на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4 тыс. 133 человек.

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