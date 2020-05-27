Саранск, , 13:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 мая выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1727 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента в республике полностью выздоровели 563 человека, за последние сутки выписаны 15 человек. 12 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Большинство новых носителей — 15 человек — выявлено в Саранске. Шесть случаев заражения подтвердили в Дубенском районе, пять — в Краснослободском районе. По четыре случая выявлено в Рузаевском и Зубово-Полянском районах, по два — в Ковылкинском и Ичалковском районе, по одному случаю — в Чамзинском, Атяшевском, Торбеевском, Большеберезниковском и Лямбирском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 27 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 34 817 случаев. Всего в России подтверждено 370 680 случаев заражения коронавирусом, 8338 носителей выявлено в течение последних суток.