Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Взрослые граждане США высказали свое мнение о роли их страны в мире, сообщает исследовательский центр Pew, который на рубеже апреля-мая опросил около 11 тысяч человек.

По результатам опроса, 60% жителей США считают, что их страна должна решать свои собственные проблемы и позволить другим странам решать свои собственные проблемы. Заметно меньшая доля (39%) считает, что США должны помочь другим странам справиться с их проблемами. Соотношение практически не поменялось за истекшие четыре года.

Примерно три четверти сторонников Республиканской партии хотят, чтобы США сами решали свои проблемы и позволяли другим странам решать их. Напротив, более половины сторонников демократов считают, что США должны помогать другим странам в их делах, и 46% думают, что США должны решать свои собственные проблемы, а не помогать другим.

Те, кто имеет более высокий уровень образования, в большей степени поддерживают помощь другим странам в решении их проблем. Шесть из десяти аспирантов говорят, что США должны помочь другим странам справиться с их проблемами. Выпускники колледжей разделены поровну в этом вопросе, в то время как явное большинство тех, кто закончил только школу, убеждены, что США должны решать свои собственные проблемы.