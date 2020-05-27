Мышкин, Ярославская область, , 13:01 — REGNUM В центральной районной больнице в Мышкине будет развернуто 40 коек для больных с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Мышкина собрали около 500 подписей противников направления в ЦРБ коронавирусных пациентов, отправив соответствующее обращение ярославскому губернатору. Однако, в областном департаменте здравоохранения решили не менять маршрутизацию.

Мышкинская ЦРБ

«Департамент здравоохранения и фармации области определил перечень медицинских организаций для долечивания пациентов, в том числе ЦРБ имени Соколова в Мышкине, где развёрнуто 40 коек. Туда будут направляться пациенты, самочувствие которых стабилизировали врачи в специализированных под лечение коронавирусной инфекции больницах», — отметили в региональном департаменте здравоохранения.

В депздраве оговорились, что сейчас данные койки пустуют. Тем не менее, жители намерены продолжать борьбу. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM один из авторов обращения, письмо на имя губернатора Дмитрия Миронова зарегистрировано в электронной приемной, также к ситуации намерены подключиться в Государственной Думе РФ.

«Вы знаете, есть страх. Мы не понимаем, что происходит. Жителям города никто ничего не объясняет. Мы узнали, что пациентов с коронавирусом повезут в нашу ЦРБ буквально в минувшую пятницу. Не могу сказать вам, если там места, но точно знаю о нехватке персонала в ЦРБ. А те, кто работают — это, нередко, люди пенсионного и предпенсионного возраста. То есть они сами в группе риска», — говорит один из инициаторов обращения к губернатору.

Между тем, как пояснили в областном департаменте здравоохранения, помимо Мышкина, дополнительные койки для коронавирусных пациентов будут оборудованы в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской центральных районных больницах.

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