Пенза, , 13:23 — REGNUM В лабораториях Пензенской области обследовали более 71 тыс. человек на наличие коронавирусной инфекции. Всего специалистами проведено 75,7 тыс. исследований.

По информации на 27 мая в регионе среди новых 88 случаев заражения SARS-CoV-2 имеются девять детей в возрасте до 18 лет. Среди них: два двухлетних ребенка, два девятилетних пациента, по одному — шести, семи, 13, 16, 17 лет. Остальные пациенты от 18 до 97 лет. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Пензенской области 27 мая лабораторно подтвердились 88 новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1980 носителей коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 1481 человек, за сутки 116 пациентов. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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