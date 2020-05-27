Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить стипендии студентам педагогических специальностей. Об этом глава государства заявил 27 мая на заседании национального совета общественного доверия, сообщает «Казинформ».

Размер стипендий планируется увеличить на 61,5%, до 42 тыс. тенге ($102), что должно повлиять на привлекательность профессии педагога, считает Токаев. Кроме того, президент отметил необходимость повышения требований для поступления на педагогические специальности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что низкий уровень знаний учащихся в Казахстане связан с плохим финансированием образования. Глава государства также поручил повысить качество высшего образования.

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