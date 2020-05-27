Шимановск, , 13:03 — REGNUM В город Шимановск Амурской области прибыли и начали дезинфекцию объектов специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), направленные для оказания помощи в связи с ростом числа заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, уже 27 мая будет проведена дезинфекция железнодорожной станции, школы и городской больницы, общей площадью объектов 12 тысяч квадратных метров. Также будет обработано четыре километра дорог. Всего военные обработают в Шиманске шесть детских садов, четыре городские площади, 28 подъездов многоквартирных жилых домов и 44 километра дорог.

В Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками.

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