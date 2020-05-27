Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Количество выявленных на территории Литвы зараженных SARS-CoV-2 возросло до 1 647 человек. Об этом 27 мая сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также указывается, что восемь случаев заражения из данного числа было зафиксировано в республике за минувшие сутки.

При это общее количество выздоровевших от COVID-19 в Литве составляет на данный момент 1 184 человека при 66 скончавшихся.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в стране было проведено 6 174 тестов на коронавирус, а общее число таких тестов составило 281 232.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Литве введен карантин из-за пандемии коронавируса, действие которого продлено до 31 мая текущего года.