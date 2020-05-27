Вашингтон, , 13:48 — REGNUM 42% жителей США полагают, что их страна делает слишком много, чтобы помочь решить мировые проблемы. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Для сравнения, куда малочисленнее доля тех, кто говорит, что США делают слишком мало (28%) или столько, сколько нужно (28%).

В телефонном опросе, проведенном в мае 2018 года, общественность была примерно разделена в своих взглядах: 30% сказали, что США сделали слишком много, 33% сказали, что они сделали слишком мало, а 29% сказали, что они сделали, сколько нужно. Теперь, спустя два года, картина несколько иная.

Большинство сторонников Республиканской партии (62%) теперь считают, что США делают слишком много, чтобы помочь решить мировые проблемы, по сравнению только с 8%, которые говорят, что они делают слишком мало, и 29%, которые считают действия США адекватными. С другой стороны, почти половина сторонников Демократической партии полагает действия США по решению мировых проблем недостаточными. Примерно по четверти респондентов считают действия США чрезмерными или, наоборот, адекватными.

В опросах прошлых лет партийный раскол в этих взглядах был гораздо менее выражен, чем сегодня.

Опрос был проведен с 29 апреля по 5 мая с участием 10 957 взрослых жителей США.