Воронеж, , 12:53 — REGNUM Провести тестирование сотрудникам с признаками ОРВИ на коронавирус рекомендовали работодателям Воронежской области. Тестирование будет проводиться на коммерческой основе, за счёт работодателей. Это следует из заявления оперативного штаба региона, опубликованного 27 мая.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, департамент промышленности и транспорта Воронежской области дал рекомендацию местным предприятиям: на коммерческой основе за счет работодателей провести тесты сотрудников с признаками ОРВИ и контактного круга — при выявлении коронавируса. Также работодатели обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора по мерам безопасности: тотальная дезинфекция, ограничения на работу для контактного круга, регулярное измерение температуры и пр.», — говорится в заявлении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области выявлено 1643 носителя коронавируса. За последнее время вспышки заражения были зафиксированы на Воронежском вагоноремонтном заводе и в центре ракетного двигателестроения.