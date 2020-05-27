Село Тоцкое, Оренбургская область, , 12:51 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области согласно судебному решению с главы сельсовета должны взыскать 337 тыс. рублей, которые чиновник получил незаконно, сам себе выписав премии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, глава Зареченского сельсовета в 2016—2017 годах своими приказами десятикратно премировал себя за выполнение особо важных и сложных заданий и незаконно получил доход в размере 337 тыс. рублей (после вычета налога на доходы физических лиц).

Прокурор подал иск в суд первой инстанции с требованием взыскать с чиновника незаконно полученные премии. Тоцкий райсуд удовлетворил требования представителя надзорного ведомства. Однако ответчик обжаловал определение суда в областном суде, который в свою очередь отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске прокурору.

Дело дошло до Верховного Суда РФ. В своем определении он указал на отсутствие у глав органов местного самоуправления полномочий на единоличное принятие решений о собственном денежном поощрении и стимулировании. С учетом этого вывода определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда иск прокурора полностью удовлетворен.