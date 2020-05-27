Уфа, , 13:00 — REGNUM Уголовное дело в отношении сотрудника республиканского управления Росреестра возбудили Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в надзорное ведомство обратился руководитель регионального управления Росреестра с заявлением о неправомерных действиях бывшего государственного регистратора прав.

По предварительной версии, подозреваемый сотрудник назначил себя ответственным исполнителем по пяти заявлениям граждан о постановке земель на государственный кадастровый учет и об учете изменений участков. При этом подозреваемый принял решение удовлетворить эти заявления, хотя нужно было приостановить регистрацию, считают следователи.

По версии следствия, в результате действий подозреваемого, на 350 кв. метров увеличилась общая площадь двух участков в Уфе, которые предназначались для строительства на них жилых домов. Кроме этого, изменился вид разрешенного использования земельного участка в Уфе, на котором располагается развлекательное учреждение, на возможность возведения на нем многоэтажных домов. Помимо этого, были постановлены на учет два земельных участка в Уфе общей кадастровой стоимостью более ста миллионов рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургу не вернули контроль за неразграниченными землями