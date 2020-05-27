Тверь, , 12:47 — REGNUM Региональные выплаты за особые условия труда работникам учреждений соцзащиты наряду с федеральными выплатами введут в Тверской области. Выплаты коснутся тех сотрудников, кто перешёл на работу в режиме изоляции. Вопрос рассматривался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 26 мая провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Речь идет о спасении жизней людей», — подчеркнул глава региона при обсуждении вопроса.

В общей сложности доплату за счёт федерального бюджета будут получать более 970 социальных работников, на эти цели Тверской области выделено свыше 28 млн рублей. Выплаты будут производиться за каждую смену врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу — 40 и 25 тыс. рублей соответственно, в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции — 60 и 35 тыс. рублей. Младшие медработники и технический персонал получит выплаты в 15 и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 — 20 и 15 тыс. рублей.

Вместе с тем, принято решение о выравнивании размеров федеральных надбавок для сотрудников учреждений, где коронавирус не выявлен, по сравнению с надбавками для сотрудников учреждений с выявленным заражением — за счёт регионального бюджета. На эти цели из бюджета Тверской области выделят свыше 24,8 млн рублей.

Таким образом, врачи, независимо от выявления COVID-19 в учреждениях, где они, работают, будут получать надбавку в 60 тыс. рублей; средний медперсонал, социальные и педагогические работники, административно-управленческий персонал — 35 тыс. рублей; младшие медработники — 20 тыс. рублей; технический персонал — 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Всего в этих учреждениях проживает 3780 человек, из них более 1800 — маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-дневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла. Учреждения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений.