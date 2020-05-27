Джакарта, , 12:45 — REGNUM В министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что открытие школ в стране связано с эпидемиологической обстановкой, сообщает Detik.

«Министерство образования и культуры готово ко всем сценариям. У нас есть разные варианты. Но, конечно, решение принимается целевой группой по борьбе с COVID-19, а не самим министерством», — заявил министр образования и культуры страны Надим Анвар Макарим.

Министр также ответил на слухи, связанные с новостями о начале нового учебного года в июле 2020 года.

«Эта новость не соответствует действительности», — заявил Надим Анвар Макарим.

По его словам, необходимо адаптировать методы обучения в соответствии с условиями и состоянием здоровья людей в каждом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не позволит ученикам вернутся в школы до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19.

Подробнее в материале: Дутерте не позволит ученикам вернуться в школы, пока нет вакцины

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