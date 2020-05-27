Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 14 подтверждено в Петушках, 13 — в Гусь-Хрустальном, семь — в Суздале, по шесть — в Александрове и Коврове, по два — в Киржаче, Меленках и Муроме, по одному — во Владимире, Камешково и Юрьеве-Польском.

Всего в области зарегистрировано 2434 случая: 493 — во Владимире, 369 — в Петушках, 338 — в Гусь-Хрустальном, 222 — в Александрове, 211 — в Муроме, 206 — в Коврове, 106 — в Кольчугино, 77 — в Собинке, 73 — в Судогде, 63 — в Киржаче, по 60 — в Вязниках и Юрьеве-Польском, по 40 — в Камешково и Меленках, 38 — в Суздале, 24 — в Радужном, восемь — в Красной Горбатке, шесть — в Гороховце.

После курса лечения выздоровели и были выписаны 426 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки. Скончались 17 человек.

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