Иерусалим, , 12:50 — REGNUM Знаменитая пещера Теомим в иерусалимских горах будет закрыта для посещения туристами на ближайшие два месяца, сообщают «Вести» (Израиль).

Кроме пещеры Теомим, будут также закрыты пещеры Альма и Шарах. Причина закрытия в том, что все перечисленные достопримечательности также являются домом для огромного числа летучих мышей.

По мнению специалистов из Управления национальных парков, сейчас требуются дополнительные усилия по охране этих зверьков от людского посягательства.

Ведь ни в чем не повинные рукокрылые обитатели израильских пещер могут пострадать из-за гуляющей по СМИ истории о прямой «передаче коронавируса от летучих мышей к людям». Хотя достоверность этой гипотезы еще далеко не подтверждена.