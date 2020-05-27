Чебоксары, , 12:42 — REGNUM Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, состояние Михаила Игнатьева оценивается как тяжёлое, он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации в связи с высоким процентом поражения лёгких.

По неофициальной информации, бывший глава Чувашии был госпитализирован в больницу в начале мае.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Верховный суд России поступил иск в отношении президента России Владимира Путина, в котором оспаривается указ о досрочном прекращении полномочий бывшего главы Чувашии. В Чувашии не исключили, что данный иск может быть «чьей-то дурной шуткой», заявление мог подать его полный тёзка.

Читайте также: Иск Игнатьева к Путину может быть «дурной шуткой»

Читайте развитие сюжета: Экс-глава Чувашии Игнатьев борется за жизнь ещё с февраля — СМИ