Алма-Ата, Казахстан, , 12:42 — REGNUM Спасатели потушили пожар в трехэтажном гостиничном комплексе в Алма-Ате, сообщили 27 мая в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пожарные локализовали распространения огня в 11:04 (8:04 мск), ликвидировали — в 11:55 (8:55 мск). Соседние здания не пострадали.

Напомним, 15 мая на территории строящегося гостинично-туристского комплекса Aktau Resort Hotel в Атырау произошел пожар — загорелась пластиковая водная горка.

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