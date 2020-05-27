Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Более восьми из десяти жителей США говорят, что Вашингтон может немало узнать от других стран о способах замедления распространения коронавируса. Об этом сообщает исследовательский центр Pew на основании собственного опроса.

Для сравнения, менее двух из десяти респондентов говорят, что США нечему учиться у других государств.

Однако существуют значительные партийные различия во мнении о том, как много США могут извлечь для себя из международной реакции. В то время как 60% сторонников Демпартии говорят, что США могут многому научиться, только 28% республиканцев разделяют эту точку зрения.

Существуют также различия во взглядах на этот вопрос по расовому и этническому признаку, а также по уровню образования. Афроамериканцы и латиноамериканцы с большей вероятностью, чем белые, скажут, что США могут многому научиться у других стран о способах замедления распространения коронавируса. И вера в то, что США могут учиться у других стран о COVID-19, более распространена среди образованных граждан, чем среди тех, кто имеет более низкий уровень образования.

Опрос проводился с 29 апреля по 5 мая среди 10 957 граждан США.