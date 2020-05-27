Иерусалим, , 12:42 — REGNUM Грядущей зимой вероятно совпадение сезонной эпидемии гриппа и второй волный коронавируса, полагают в израильской больничной кассе «Маккаби». Об этом сообщают «Вести» 26 мая.

Согласно плану подготовки к негативному сценарию развития событий, необходимо загодя подготовить базу для проведения анализов десяткам тысяч человек, чтобы отличить зараженных и заняться тяжелыми случаями.

При этом считается, что вторая волна коронавируса не потребует такого карантина, который был введен сейчас.

Оптимистичный сценарий совпадения эпидемий гриппа и коронавируса предполагает около четырех тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом еженедельно в январе и феврале. Пессимистичный сценарий предполагает еженедельно 25 тысяч выявленных случаев. По слова гендиректора страхового общества «Маккаби», главное бремя ляжет на поликлиники, будет практиковаться домашняя госпитализация, и особенно осторожно нужно будет быть людям пожилым и с хроническими болезнями.