Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирске на продовольственных рынках, которые накануне, 26 мая, возобновили работу, появились разметка для соблюдения социальной дистанции и антисептики для посетителей. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Уточняется, что работникам рынка и продавцам два раза в день измеряют температуру тела, они должны носить маску и перчатки. Каждые два часа проводится дезинфекция и проветривание помещений. Дважды в день обрабатываются парковки, поручни, двери и урны.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров сообщил, что министерство намерено требовать от магазинов и предприятий торговли соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, соблюдения масочного режима.

«В том числе, мы надеемся на понимание жителей в случае отказа от обслуживания в магазине без маски, поскольку это относится к безопасности не только самого покупателя, но его близких и других людей», — подчеркнул министр.

На входах установлены дезинфекторы для обработки рук посетителей.