Волгоград, , 12:36 — REGNUM Новый очаг коронавируса зарегистрирован в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области. Об этом 27 мая на брифинге рассказал заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

В интернате проживают 350 клиентов и работает 60 человек персонала. По результатам подтверждённых анализов в Урюпинскую ЦРБ направлены около 30 выявленных носителей коронавируса. Среди них и постояльцы интерната, и сотрудники.

«Дополнительно развёрнуты койки в Урюпинской ЦРБ — 40 коек, перепрофилировано терапевтическое отделение. Туда поступило около 30 пациентов, примерно 50 на 50 процентов, сотрудники и клиенты интерната, все они с лёгкой формой», — сказал Николай Алимов.

В случае, если состояние пациентов будет тяжёлым, их переведут на лечение в стационары Волгограда.