Волгоград, 27 мая 2020, 12:36 — REGNUM Новый очаг коронавируса зарегистрирован в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области. Об этом 27 мая на брифинге рассказал заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
В интернате проживают 350 клиентов и работает 60 человек персонала. По результатам подтверждённых анализов в Урюпинскую ЦРБ направлены около 30 выявленных носителей коронавируса. Среди них и постояльцы интерната, и сотрудники.
В случае, если состояние пациентов будет тяжёлым, их переведут на лечение в стационары Волгограда.