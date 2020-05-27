Москва, , 12:35 — REGNUM Первое онлайн-заседание Московской городской думы проходит с постоянными сбоями. Об этом 27 мая заявила депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ), участвующая наряду с другими парламентариями в дистанционном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В знак протеста против нового формата работы выступила группа депутатов, которые собрались у зала заседаний Мосгордумы, заявив, что готовы участвовать в очном мероприятии. Параллельно с протестом парламентарии участвовали в дистанционном заседании.

«Это издевательство. Я нажимала кнопку — не знаю, после скольких десятков раз она сработала. Интернет не выдерживает, много раз меня выбивало», — заявила Енгалычева.

Однако председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников («Единая Россия») списал происходящие у Енгалычевой сбои на то, что она работает не из своего кабинета.

«Еще раз сочувствую нашим техническим специалистам. Если вы пройдете в свои кабинеты, у вас будет более устойчивая связь. Можете спокойно работать из своих кабинетов. Если вы пройдете в свои кабинеты — качество каналов связи у вас улучшится», — сказал Шапошников.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор сообщил о спаде распространения коронавируса в Москве

Читайте развитие сюжета: Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ временную дистанционную работу