Пермь, , 12:31 — REGNUM В Пермь из Таджикистана 27 мая вернётся 31 житель Прикамья, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19

Самолет из Душанбе прибыл рано утром в аэропорт Екатеринбурга. Затем для пермяков организовали поездку на автобусе до Перми. Транспорт следует к месту обсервации.

Всех прибывших из Таджикистана пермяков разместят на двухнедельный карантин на базе лечебного учреждения. У всех возьмут анализы на коронавирус.

Вечером 27 мая домой должна вернутся из-за границы еще одна группа пермяков. Жители Прикамья прилетят из Еревана также в аэропорт Екатеринбурга.

31 мая ожидается возвращение семи пермяков из Нью-Йорка. С начала пандемии краевая власть оказала содействие 350 землякам по возвращению домой из-за рубежа.

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