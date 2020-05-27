Ташкент, , 12:29 — REGNUM Нагрудный знак «Меҳр-саховат» («Милосердие и щедрость») за вклад в борьбу с коронавирусом учредил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает 27 мая агентство «УзА» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Учреждена также медаль «Соглом турмуш» («Здоровый образ жизни»), которая будет вручаться активным гражданам за вклад в формирование здорового образа жизни.

Обладатели медали также получат единовременные выплаты в размере 10 базовых расчетных величин, или 2,23 млн сумов ($220). Кроме того, учрежден орден «Саломатлик» («Здоровье»).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая депутаты парламента Узбекистана одобрили учреждение ордена «Саломатлик» («Здоровье») и медали «Соғлом турмуш» («Здоровый образ жизни»).

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