Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Осенью, когда начнется вторая волна коронавируса, эпидемиологические лаборатории Грузии будут делать до 10 000 ПЦР-тестов в день, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая с отчетом в парламенте 27 мая.

По его информации, на начальном этапе распространения коронавируса грузинские лаборатории делали 72−74 ПЦР-тестов в день, сегодня этот показатель увеличился до 2000−2500 тестов в день.

Так премьер прокомментировал требования оппозиции о расширении масштабов тестирования и применении так называемых быстрых тестов.

«К сожалению, тема тестирования часто становится предметом политических спекуляций. Тестирование у нас проводится по так называемому «золотому стандарту», методом ПЦР. Слава Богу, у нас имеются укомплектованные профессионалами высокого уровня лаборатории — лаборатория Лугара, а также лаборатории в Кутаиси и Батуми. Когда в Грузии только начиналось распространение коронавируса, лаборатории делали 72−74 ПЦР-тестов в день, сегодня мы увеличили их до 200−2500, а осенью, когда, как ожидается, начнется вторая волна распространения коронавируса, число тестов будет доведено до 10 000 в день», — сообщил Гахария.