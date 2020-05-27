Севастополь, , 12:31 — REGNUM Житель Севастополя, у которого подтвердили положительный результат теста на коронавирус, заразился новой инфекцией в Индии. Об этом 27 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Один из двух выявленных за последние сутки случаев — из Индии. Севастополец жил за границей, вернувшись, сразу был направлен в обсерватор «Изумруд», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Всего в городе-герое с начала пандемии у 160 человек выявили новую инфекцию.

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