Гонконг, Китай, , 12:29 — REGNUM Гонконгской полицией 27 мая были задержаны 180 участников незаконных акций протестного характера. Об этом 27 мая сообщает радиостанция RTHK.

По данным журналистов, группа протестующей молодёжи собралась в центральных районах города, чтобы выразить свой протест в отношении законопроекта об уважении гимна КНР, который рассматривают в Законодательном совете Гонконга, и против планов Пекина принять закон о нацбезопасности в данном специальном административном районе Китая.

При этом, как отмечают представители полиции, для разгона незаконной акции ими была применена минимальная сила, включающая перечные шарики. Также известно, что накануне на интернет-форумах оппозиционные студенческие движения Гонконга призывали к участию в протестных акциях и созданию хаоса общественного транспорта.

В результате полицейские вынуждены были убирать шипы и мусор, которые представители протестных движений разбросали на проезжей части. Причем последние также пытались блокировать работу метро Гонконга, однако особых беспорядков не было и ситуация в скором времени нормализовалась.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Гонконге власти намерены принять закон, который регламентирует правила использования государственного гимна и предусматривает ответственность за неуважительное отношение к нему.