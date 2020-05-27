Йошкар-Ола, , 12:24 — REGNUM В Марий Эл по инициативе главы республики Александра Евстифеева создан Фонд социально-экономического развития республики, который будет заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Формирование имущества фонда будет происходить на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений».

Средства будут направляться на социальные, благотворительные, культурные, образовательные проекты для развития республики по многим направлениям. В частности, планируется помогать малоимущему населению, беженцам, вынужденным переселенцам и другим нуждающимся категориям граждан, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

На средства фонда уже поставлено 1,2 тыс. наборов для забора биоматериала на коронавирус и его транспортировки. Наборы направлены в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. До 3 июля планируется поставить 10 тыс. комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в республике под наблюдением медицинских работников в режиме самоизоляции находятся 1525 человек. Из этого числа 1511 человек находились в контакте с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию. С момента начала наблюдений в республике проведено 38 341 исследование на наличие коронавирусной инфекции, за предыдущие сутки проведено 750 исследований биоматериала.