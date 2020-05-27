Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Петербург из Молдавии вылетел рейс с соотечественниками. Как сообщили 27 мая в Смольном, в городе ждут 35 человек — жителей Северной столицы и Ленобласти.

Борт должен был приземлиться в «Пулково» в 13:10 мск, но, судя по онлайн-табло, его ждут не раньше 13:49 мск.

Пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они протестируют туристов на коронавирус, осмотрят и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции.

После всех обязательных процедур в аэропорту пассажиры получат предварительно продезинфицированный багаж. Затем на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД их доставят домой или в обсерватор.

Заметим, в период эпидемии более 2 тыс. 500 петербуржцев смогли вернуться домой такими эвакуационными рейсами.

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