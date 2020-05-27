Калининград, , 12:20 — REGNUM За последние сутки в Калининградской области подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 1338 человек с положительными тестами на коронавирусную инфекцию, сообщает сегодня, 27 мая, региональный штаб по контролю за новой инфекцией.

Количество летальных исходов увеличилось до 23 (зарегистрированы два случая смерти от COVID-19, женщины в возрасте 77 и 58 лет, они имели хронические заболевания бронхолегочной системы).

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены активно без клинических проявлений, 25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 13 диагностирована пневмония.

Среди подтверждённых случаев один у прибывшего в страну моряка, он выявлен в условиях изоляции.