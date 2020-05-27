Красноярск, , 12:27 — REGNUM Инфекционный госпиталь Красноярской краевой клинической больницы 26 мая «распечатал» резерв — задействовал дополнительные 18 реанимационных и 30 пульмонологических коек из резервного фонда. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

До настоящего времени для пациентов с коронавирусом в COVID-госпитале использовались 24 реанимационных койки, укомплектованных аппаратами ИВЛ, а также 154 койки с возможностью кислородной поддержки для больных средней степени тяжести. Начиная с 26 мая решением руководства к ним добавились, соответственно, 18 и 30 коек из резервного фонда больницы.

Таким образом, в общий коечный фонд COVID-госпиталя краевой больницы теперь составляет 42 реанимационных и 184 пульмонологических койки. В сообщении пресс-службы отмечается, что по данным за прошедшую неделю Сибирский федеральный округ вышел в анти-лидеры по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Показатель прироста составил 71%. Поэтому пока о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Красноярском крае говорить рано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 27 мая коронавирус выявлен у 3700 человек, в том числе 142 случая заражения подтверждено за минувшие сутки. 791 человек вылечился, в том числе 36 за последние сутки. В регионе за сутки скончался один пациент с COVID-19.

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Красноярском крае — 29.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончался ещё один пациент с коронавирусом