Кызыл, , 12:18 — REGNUM Верховный хурал Тувы на минувшей сессии единогласно принял закон об обеспечении жильём отдельных категорий граждан, уволенных со службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В число этих граждан входят военные, сотрудники органов внутренних дел, пожарные, а также работники органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счёт федерального бюджета. Они могут претендовать на жильё после увольнения по возрасту или состоянию здоровья, а также в связи с организационно-штатными мероприятиями.

«При этом указанные граждане должны прослужить 10 и более лет и состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 1 января 2005 года», — отметили в Заксобрании.

Напомним, ранее власти республики заявляли, что в 2020 году Туву ожидает форсированное строительство. Как сообщало ИА REGNUM, до сентября 2020 года по программе переселения из ветхого жилья здесь планируется построить жильё для 765 семей. Это позволит региону полностью выполнить обязательства по расселению аварийного жилья.

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