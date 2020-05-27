Салехард, 27 мая 2020, 12:15 — REGNUM В больницы Ямала поступили 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и миллион медицинских масок от компании «Новатэк». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Общий объём помощи «Новатэка» медицинским учреждениям Ямала уже превысил 400 млн рублей. Ранее компания передала медикам ЯНАО, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, 60 тысяч противочумных костюмов, маски и аппараты ИВЛ.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилл Трапезников высоко оценил помощь газовой компании медучреждениям региона.
По данным регионального оперативного штаба, сегодня на Ямале развернуто 869 больничных коек для «ковидных» пациентов. Из них 118 оснащены аппаратами ИВЛ. Это в 1,6 раза превышает федеральные нормы, установленные для Ямала Минздравом России, отмечают в правительстве региона.