Москва, 27 мая 2020, 12:14 — REGNUM Полиция задержала 40-летнего мужчину, заразившего коронавирусом постояльцев хостела на Рязанском проспекте в Москве, передаёт 27 мая ТАСС.
Согласно сообщению, мужчину госпитализировали некоторое время назад, проведённые тесты выявили у него коронавирус. Пациент подписал согласие о продолжении лечения дома, в документах указав недостоверный адрес проживания. После выписки из стационара он прибыл в хостел, умышленно утаив от администрации наличие заболевания. В результате у ещё нескольких постояльцев отеля выявили коронавирус.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).