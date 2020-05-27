Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Екатеринбурге горбольница №1 оштрафована на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Клинике назначен штраф за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. В апреле-мае Роспотребнадзор провёл в отношении муниципальной больницы эпидемиологическое расследование в связи с экстренным извещением.

По данным Накануне.Ru, в частности, не было проведено лабораторное обследование тех сотрудников, которые контактировали с персоналом, имевшим коронавирусную инфекцию. Кроме того, при наличии симптомов ОРВИ медиков не госпитализировали, а одна из сотрудниц якобы не была отстранена от работы даже с симптомами, похожими на COVID-19.