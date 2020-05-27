Москва, , 12:15 — REGNUM Более 1,5 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений в городах своего присутствия направил российский химический холдинг «ФосАгро». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На выделенные средства закуплено большое количество средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования.

В Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу в Мурманской области доставили два автомобиля скорой помощи, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пять аппаратов ИВЛ, диагностическую цифровую рентгенографическую установку и мультиспиральный компьютерный томограф. Кроме этого, запланирована поставка анализатора крови и дeфибрилляторов для реанимационного отделения.

Для больниц Балакова (Саратовская область) и Череповца (Вологодская область) были закуплены потоковые тепловизоры. Также для медучреждений компания закупила около 20 тысяч защитных костюмов, более 65 тысяч респираторов и более 6,4 млн защитных масок.

Как сообщили в пресс-службе, компания присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с первых дней ее работы в марте.