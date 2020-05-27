Пермь, , 12:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 мая, выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечатся 24 пациента. На дому из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы 20 носителей SARS-CoV-2. Среди новых случаев 20 мужчин, 22 женщины и двое детей.

На сегодняшний день в регионе общей число выявленных носителей коронавируса составило 1 495 человек. Ежесуточный прирост случаев заражения — 3%, коэффициент распространения коронавируса пятый день подряд меньше единицы. На 27 мая он составил 0,86.