Омск, , 12:12 — REGNUM Омская область вышла на плато, заявил 27 мая губернатор Александр Бурков, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионе.

По его словам, в течение нескольких дней уровень заразившихся держится на одинаковых показателях — около 50 в сутки. Это свидетельствует о стабилизации ситуации. По прогнозам экспертов, скоро, возможно, это число начнёт уменьшаться. Однако власти региона советуют жителям не расслабляться и продолжать соблюдать необходимые меры безопасности.

«Мы вышли в Омской области на плато, у нас нет резкого скачка, есть постоянное число — в среднем 50 человек в сутки заболевает», — цитирует Александра Буркова «12 канал».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Омской области коронавирус выявлен у 1139 человек. 277 человек уже выздоровели. 19 пациентов с SARS-CoV-2 скончались.

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