Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM В Ленинградской области наблюдается рекордный спрос на услуги ремонта и строительства в период пандемии коронавируса. Находясь на режиме самоизоляции, жители региона задумались о бытовых вопросах: желая провести появившееся время с пользой, они начали активно обустраивать собственный дом. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба сайта бесплатных объявлений «Авито Недвижимость».

Только в мае спрос на услуги ремонта и строительства достиг пятилетнего максимума, увеличившись в пять раз.

«Столкнувшись с ограничениями в передвижении, жители крупных городов делали ремонт в квартирах, обустраивали дома и дачи, работали на приусадебных участках. Самыми активными оказались жители Ленинградской области и Красноярского края», — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние два месяца режима самоизоляции на платформе «Авито Недвижимости» произошел резкий скачок — на 44% — в этой категории спроса, а в сравнении с началом года показатель увеличился в два раза. При этом в годовом соотношении спрос на услуги ремонта и строительства повысился на 36%.

«В числе самых активных регионов — Ленинградская область (81,9%), Красноярский край (70,5%), Архангельская (62,3%), Томская (61%), Тюменская (60,3%) и Челябинская области (60,2%)», — подытожили в пресс-службе сервиса.

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