Уфа, , 12:11 — REGNUM Сотрудники республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ им. Куватова) в Уфе, которые перенесли коронавирусную инфекцию и выдержали 30 дней после выздоровления, сдали «антиковидную» плазму крови. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Республиканской станции переливания крови.

По сообщению пресс-службы ведомства, к этому медицинскому учреждению был доставлен мобильный пункт для забора плазмы крови. Сотрудники больницы перед началом сдачи плазмы прошли обследование. В результате десять человек смогли стать донорами.

Отмечается, что «антиковидная» плазма содержит антитела, которые могут помочь справится с коронавирусной инфекцией.

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