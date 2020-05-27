Москва, , 12:03 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить все штрафы программы «Социальный мониторинг», которую требуется установить находящимся на карантине в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Надо отменить штрафы программы Социальный мониторинг. Так нельзя», — заявил Жириновский.

В Москве «Социальным мониторингом» обязаны пользоваться все заболевшие коронавирусом, ОРВИ, а также контактировавшие с ними.

Ранее отменить штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга», предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Приложение дает недопустимое количество сбоев, отметил он.