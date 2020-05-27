Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 мая выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 8735 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

От общего числа госпитализированы около 2 тыс. жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19, более 3,5 тыс. человек находятся на амбулаторном наблюдении.

Полностью выздоровели 3187 человек, что составляет 36,5% от общего числа выявленных случаев заражения. За последние сутки выписаны 328 жителей области. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 78 человек, за минувшие сутки погибли шестеро граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая, согласно данным оперативного штаба в России, впервые в Приволжском федеральном округе число выздоровевших превысило число новых выявленных носителей коронавируса. Так, общее число выздоровевших в Поволжье пациентов 27 мая составило 1112 человек, а количество новых выявленных заражений коронавирусом составило 1072 случая.