Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Все виды муниципального транспорта в Грузии заработают с 29 мая, а с 1 июня откроются все магазины, включая крупные крытые торговые центры — моллы, а также открытые и крытые ярмарки и рестораны, которые имеют открытое пространство. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его же информации, с 8 июня рестораны возобновят работу в полном объеме, откроются гостиницы, а также заработает междугородний транспорт.

Основанием для такого решения премьер назвал эпидситуацию в стране, которая, по его оценке, находится под полным контролем.

«По информации Национального центра по контролю заболеваний, сегодня у нас 3 новых инфицированных, и все трое — из зон карантина. Фактически распространение вируса в стране находится под контролем, и в подтверждение мы можем привести несколько фактов: во-первых, новые случаи инфицирования в основном исходят из зон карантина, а это доказывает, что форма карантина была правильным решением. Во-вторых, новые случаи инфицирования связаны с уже известными нам кластерами. А в третьих, группами риска являются международные грузовые перевозки, над которыми активно работает координационный совет и контроль над которыми ужесточен. Это означает, что распространение пандемии в стране взято под контроль, что является результатом нашего совместного с обществом труда», — заявил Гахария.

Он также сообщил правила, которые будут действовать на открываемых объектах. Во всех видах транспорта будет обязательным ношение масок. Это же правило действует в Грузии при посещении всех объектов крытого типа — магазинов, аптек, банков, различных учреждений по оказанию услуг. Что касается гостиниц, на начальном этапе откроются только те гостиницы, которые прошли проверку со стороны учреждений здравоохранения и имеют конкретное разрешение.

По словам премьера, эти решения приняты с учетом социальных и экономических интересов граждан, но необходимо строго соблюдать все простые правила и рекомендации, чтобы предотвратить риск распространения заболевания.

На 27 мая в Грузии фиксируется 735 случаев коронавируса, 557 выздоровевших и 12 летальных исходов. В зонах карантина содержатся 3076 человек, в стационарах под наблюдением остаются 250 пациентов.