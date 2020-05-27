Москва, , 11:56 — REGNUM В результате перехода в России на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции нагрузка увеличилась как на преподавателей, так и на студентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об удовлетворенности организацией дистанционного образования.

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Так, увеличение нагрузки на педагогов заметили 55% опрошенных студентов. О своей более интенсивной вовлечённости в учебный процесс сообщил 51% респондентов. В том, что нагрузка осталась прежней уверены 20% и 28% участников опроса соответственно.

При этом, как показывает опрос, несмотря на переход на дистанционную форму обучения, уровень преподавания остался на высоком уровне. Об этом заявили 53% опрошенных. Каждый третий опрошенный назвал его средним — 32%. Низкие оценки уровню образования в коронавирусный период дали лишь 12% студентов.

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72% студентов признались, что удовлетворены тем, как организовано дистанционное образование в их вузе в условиях распространения COVID-19. Об обратном заявили 26% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом школьников в России в начале апреля перевели на дистанционное обучение. А в некоторых регионах «дистанционка» была введена с конца марта. На такую форму обучения перешли и российские вузы.