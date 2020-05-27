Чебоксары, , 11:56 — REGNUM Иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в Верховном суде России будет рассматривать судья Вячеслав Кириллов, чьи фамилия и имя совпадают именем бывшего судьи Верховного суда Чувашии.

Речь в исковом заявлении идёт об оспаривании указа главы государства о досрочной отставке с поста главы Чувашии, заявителем указан Михаил Игнатьев, ответчиком — президент России Владимир Путин.

Согласно картотеке, исковое заявление рассмотрит судья Вячеслав Кириллов. По данным из открытых источников, его ФИО совпадает с бывшим судьей Верховного суда Чувашии, который начинал карьеру в прокуратуре Чебоксар, а в 2003—2007 годах работал в ВС республики.

В Чувашии не исключили, что данный иск может быть чьей-то «дурной шуткой».

Подробнее: Иск Игнатьева к Путину может быть «дурной шуткой»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия главу Чувашии Михаила Игнатьева.