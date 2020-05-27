Уфа, , 11:56 — REGNUM 91 носителя коронавирусной инфекции выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба администрация главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировали 2942 фактов заражения этим вирусом. При этом 948 граждан полностью справились с ним (в том числе 46 человек — за минувшие сутки). 874 пациента лечатся в больницах, а 1102 человека получают лечение на дому.

Отмечается, что за 24 часа в регионе не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. А всего зарегистрировано 18 таких смертей.

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