Курск, , 11:53 — REGNUM В Курской области 27 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2 тыс. 719 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением находятся 1,6 тыс. пациентов: 111 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 57 — в городском клиническом родильном доме, 95 — в Курской городской больнице № 6. 1 тыс. 337 человек получаю лечение на дому. Выписаны были 1 тыс. 110 человек, девять человек скончались.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 922 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 178 человек. Всего было проведено 49 тыс. 696 тестов на коронавирус.

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